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00:44, 21 июня 2025Россия

Украинские беспилотники атаковали три региона России

Минобороны: Средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ над тремя регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вечером в пятницу, 20 июня, три российских региона подверглись атаке украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пятнадцать дронов над Белгородской областью, шесть — над Курской, еще два — над Воронежской. Попытки атак были предприняты в период с 22:00 до 23:55 по московскому времени.

Ранее стало известно о взрывах над городом Льгов Курской области. По словам очевидцев, сработала система ПВО. Официальная информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

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