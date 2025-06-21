Укрывшийся в бункере верховный лидер Ирана назвал имена преемников

NYT: Укрывшийся в бункере аятолла Хаменеи назвал имена потенциальных преемников

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, находясь в бункере, назвал имена потенциальных преемников в случае, если его устранят. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Укрывшись в бункере, аятолла Хаменеи подобрал ряд кандидатов на замену в своей цепочке военного командования на случай ликвидации еще нескольких его ценных помощников. (...) Он также назвал имена трех высокопоставленных священнослужителей, которые могли бы стать его преемниками», — рассказали изданию три иранских чиновника на условиях анонимности.

По словам источников, верховный лидер Ирана, опасаясь покушения, теперь в основном общается со своими командирами через доверенного помощника, приостановив электронную связь, чтобы его «было сложнее найти».

Ранее израильский президент Ицхак Герцог заявил, что Израиль не нацелен на устранение Али Хаменеи, но такое развитие событий в конечном итоге якобы «пойдет на пользу иранскому народу».

При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что устранение аятоллы — одна из целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что «такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать».