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02:04, 21 июня 2025Мир

В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

В северной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗемлетрясение в Иране

В северной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр сейсмособытия находился в 36 километрах к северо-западу от города Семнан, где проживает около 124 тысячи человек. Очаг располагался на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ранее стало известно о мощном землетрясении у побережья Южных Курил. Подземные толчки в Тихом океане зафиксировали 19 июня в 10:08 по местному времени (02:08 мск). Их магнитуда достигала 5,8. Эпицентр явления находился в 120 километрах к юго-западу от села Малокурильское с населением более двух тысяч человек на острове Шикотан.

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