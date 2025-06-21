В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

В северной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1

В северной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр сейсмособытия находился в 36 километрах к северо-западу от города Семнан, где проживает около 124 тысячи человек. Очаг располагался на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ранее стало известно о мощном землетрясении у побережья Южных Курил. Подземные толчки в Тихом океане зафиксировали 19 июня в 10:08 по местному времени (02:08 мск). Их магнитуда достигала 5,8. Эпицентр явления находился в 120 километрах к юго-западу от села Малокурильское с населением более двух тысяч человек на острове Шикотан.