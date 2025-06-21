В Москве арестовали еще одного организатора хищений у бойцов СВО

ТАСС: Суд арестовал еще одного организатора хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Басманный суд Москвы арестовал еще одного обвиняемого в организации хищений у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что судья удовлетворил заявленное ходатайство. Обвиняемый Игорь Русин заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 210 Уголовного Кодекса России (Организация преступного сообщества или участие в нем).

Ранее по делу о мошенничестве в Шереметьево было арестовано 23 человека, среди которых пять полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России. Как считает следствие, полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв среди участников СВО.