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07:44, 21 июня 2025Силовые структуры

В Москве арестовали еще одного организатора хищений у бойцов СВО

ТАСС: Суд арестовал еще одного организатора хищений у бойцов СВО в Шереметьево
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Басманный суд Москвы арестовал еще одного обвиняемого в организации хищений у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что судья удовлетворил заявленное ходатайство. Обвиняемый Игорь Русин заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 210 Уголовного Кодекса России (Организация преступного сообщества или участие в нем).

Ранее по делу о мошенничестве в Шереметьево было арестовано 23 человека, среди которых пять полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России. Как считает следствие, полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв среди участников СВО.

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