В Одессе раздались взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».

Подробности не приводятся. По информации издания, взрывы также были слышны в Кременчуге Полтавской области.

Военный блогер Борис Рожин сообщил, что город атаковали беспилотники «Герань», было зафиксировано несколько десятков попаданий. «Также были прилеты в районе Одессы, в Черкасской, Киевской и Полтавской областях», — рассказал он.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по целям в поселке Овидиополь недалеко от Одессы.