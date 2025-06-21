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02:23, 21 июня 2025Бывший СССР

В Одессе раздались взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».

Подробности не приводятся. По информации издания, взрывы также были слышны в Кременчуге Полтавской области.

Военный блогер Борис Рожин сообщил, что город атаковали беспилотники «Герань», было зафиксировано несколько десятков попаданий. «Также были прилеты в районе Одессы, в Черкасской, Киевской и Полтавской областях», — рассказал он.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по целям в поселке Овидиополь недалеко от Одессы.

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