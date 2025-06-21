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01:45, 21 июня 2025Мир

В России рассказали о «самом лучшем предложении» Украине

Небензя: Меморандум о мирном урегулировании — лучшее предложение России Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Меморандум России об урегулировании военного конфликта является «самым лучшим предложением» для Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня», — подчеркнул он. Дипломат призвал Киев принять его, отметив, что в противном случае ситуация для украинской стороны будет ухудшаться.

В меморандуме по урегулированию конфликта Москва потребовала от Киева вывести войска с территории новых регионов России. В числе требований российской стороны остался пункт о выводе украинских военных с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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