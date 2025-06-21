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03:14, 21 июня 2025Бывший СССР

Возле латвийского посольства в Москве установили стенды о неонацизме

Около посольства Латвии в Москве установили стенды о прибалтийском неонацизме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Возле посольства Латвии в Москве установили стенды, посвященные прибалтийскому неонацизму. Об этом сообщает РИА Новости.

Стенды под названием «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма» находятся на пересечении Большого Харитоньевского переулка с улицей Чаплыгина. На них размещена информация об истории и проявлении нацизма и неонацизма в странах Прибалтики в XX веке и на современном этапе.

Ранее Латвия запретила россиянам и белорусам покупать недвижимость в стране. Запрет также коснется юридических лиц, зарегистрированных в России или Белоруссии, и юридических лиц, в которых гражданам этих стран принадлежит не менее 25 процентов акций уставного капитала, где они являются бенефициарами.

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