Командир «Грузинского легиона» ВСУ Надирадзе был предположительно ликвидирован

Командир «Грузинского легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вано Надирадзе был ликвидирован Вооруженными силами (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил грузинский журналист Рати Муджири на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Салют героям. Пусть земля тебе будет пухом», — говорится в сообщении с прикрепленной фотографией наемника.

Соответствующие публикации пользователей появились и на странице Надирадзе в соцсети. Днем 22 июня командир подразделения ВСУ обещал рассказать в совместном с Муджири эфире в 22:00 по московскому времени на YouTube о ситуации в Сумской области и зоне проведения СВО в целом.

В ноябре 2024 года четверых грузинских наемников, включая Надирадзе, заочно осудили за участие в боях на стороне ВСУ. 54-летний гражданин Грузии воевал против России с 2022 года.

Ранее американский наемник ВСУ, командир подразделения The Chosen Company («Рота избранных») Райан О'Лири резко раскритиковал уровень командования. По его словам, ВСУ потеряли больше людей из-за уровня собственного командования, чем из-за действий ВС России.