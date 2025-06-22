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21:47, 22 июня 2025Бывший СССР

На Украине признали потери ВСУ при ударе России по полигону

Сухопутные войска ВСУ заявили о потерях при ударе ВС РФ по полигону
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Трое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишились жизни в результате удара российских войск по учебному полигону. Об этом сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

Тренировочный лагерь одной из механизированных бригад был атакован ракетой 22 июня. Помимо безвозвратных потерь еще 14 военных получили ранения. Командование добавило, что для расследования всех обстоятельств удара была создана специальная комиссия.

18 июня сообщалось, что Вооруженные силы РФ ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили около 100 бойцов ВСУ в Сумской области. Те занимались установкой переправ через реку Сейм в Курской области. Удар был нанесен около 8 утра по месту дислокации одной из инженерных частей в районе села Озаричи в Конотопском районе области.

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