ВС России нанесли удар по полигону ВСУ

ВС России нанесли ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), где проводились занятия с военнослужащими. Об этом сообщил Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.

«Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава. Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях», — сообщили в сухопутных войсках.

Сообщается, что для детального выяснения всех обстоятельств происшествия была создана специальная комиссия. Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности в случае нанесения повторных ракетных и воздушных ударов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские войска перешли от фортификаций к тактике «лисьих нор». По его словам, опыт обороны Артемовска показал, что строительство огромных опорных пунктов более не рационально.