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17:37, 22 июня 2025Бывший СССР

ВС России нанесли удар по полигону ВСУ

ВС России нанесли ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), где проводились занятия с военнослужащими. Об этом сообщил Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.

«Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава. Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях», — сообщили в сухопутных войсках.

Сообщается, что для детального выяснения всех обстоятельств происшествия была создана специальная комиссия. Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности в случае нанесения повторных ракетных и воздушных ударов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские войска перешли от фортификаций к тактике «лисьих нор». По его словам, опыт обороны Артемовска показал, что строительство огромных опорных пунктов более не рационально.

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