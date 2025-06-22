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19:59, 22 июня 2025Ценности

Перечислены 10 вышедших из моды вещей

Business Insider: Массивная обувь и маленькие очки вышли из моды в 2025 году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Редакторы Business Insider перечислили 10 предметов гардероба, которые вышли из моды в 2025 году. Материал опубликован на сайте издания.

Обрезанные шорты потеряли актуальность — им на замену пришли варианты с обработанным краем. А маленькие солнцезащитные очки уступили место очкам с большой оправой. Кроме того, читателям порекомендовали отказаться от нарядов с обилием логотипов брендов, а также массивной обуви на платформе, в том числе так называемых ugly-shoes.

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Что касается джинсов, в текущем сезоне следует отдавать предпочтение широким моделям, убрав на дальнюю полку шкафа брюки по фигуре. Неоновые вещи также вышли из моды — сейчас лучше приобрести предметы гардероба нейтральных цветов. Помимо этого, старомодными назвали топы с открытыми плечами, одежду из «капризных» тканей и классические балетки.

«Забудьте об облегающих нарядах. Хотя бы одна вещь из образа должна быть оверсайз», — подытожили модные обозреватели.

В декабре стилистка назвала россиянкам устаревшие к 2025 году платья.

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