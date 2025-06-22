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04:24, 22 июня 2025Мир

Названы подробности ударов США по ядерным объектам Ирана

Fox News: США ударили по ядерным объектам Ирана бомбами и ракетами Tomahawk
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

США использовали противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk при нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Журналисты утверждают, что на сверхсекретный подземный комплекс в Фордо сбросили пять-шесть мощных бомб с малозаметных бомбардировщиков B-2. Ранее предполагалось, что будет достаточно двух.

Fox News подчеркивает, что «иранские ядерные амбиции официально мертвы». По данным телеканала, по объектам в Исфахане и Натанзе США выпустили порядка 30 ракет Tomahawk. Это сделали с подводных лодок, которые находились приблизительно в 640 километрах от целей.

Ранее Трамп призвал к миру после атаки американских самолетов на ядерные объекты Ирана. «Все самолеты благополучно возвращаются домой. Сейчас настало время для мира!» — отметил он.

Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.

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