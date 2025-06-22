Стало известно о 20 жертвах теракта в Дамаске

Syria TV: 20 человек погибли в теракте в мечети в районе Дувейла в Дамаске

Стало известно о жертвах теракта в мечети в районе Дувейла в Дамаске. Соответствующий пост появился на странице телеканала Syria TV в X (ранее — Twitter).

По предварительным данным, свыше 20 человек погибли в результате атаки террориста. Он привел в действие взрывное устройство во время богослужения.

Ранее двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Васима задержали по обвинению в ряде правонарушений. В МВД Сирии заявили, что Асад принимал участие в преступлениях с участием бывших представителей власти.