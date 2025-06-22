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04:25, 22 июня 2025Мир

Трамп и Нетаньяху поговорили после удара США по Ирану

CNN: Трамп и Нетаньяху поговорили после удара США по ядерным объектам Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор после удара американских ВВС по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«По словам двух чиновников Белого дома, президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели беседу после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.

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