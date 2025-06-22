Трампу припомнили высказывание об атаке Обамы на Иран

Трампу припомнили сделанное в 2013 году предсказание об атаке Обамы на Иран

Президенту США Дональду Трампу после атаки на ядерные объекты Ирана припомнили в сети высказывания 12-летней давности, указал 360tv.

В 2013 году Трамп в соцсети Twitter (ныне X) сделал предсказание, что в какой-то момент тогдашний глава Белого дома Барак Обама нападет на Иран, «чтобы спасти свое лицо». Через несколько дней он повторил его: «Запомните, что я уже говорил: Обама когда-нибудь нападет на Иран, чтобы показать, насколько он крут».

В июне Bloomberg указал, что Трамп получил три отказа от мировых лидеров за 48 часов. Речь идет о лидерах России, Китая и Ирана. Именно с этими странами он обещал заключить соглашения в ходе предвыборной кампании.

22 июня США ударили по трем ядерным объектам Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил американский лидер.