В Хайфе и Тель-Авиве прогремели мощные взрывы после пуска иранских ракет

Shot: В Хайфе и Тель-Авиве прогремели взрывы, Иран запустил около 30 ракет

В Хайфе и Тель-Авиве прогремели мощные взрывы после того, как Иран запустил около 30 ракет по территории Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Предварительно, одна из баллистических ракет Ирана попала рядом с жилыми домами в Хайфе. Виден густой черный дым», — говорится в публикации.

На территории Израиля объявлена ракетная опасность. На данный момент информации и жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске ракет из Ирана на фоне ударов США по его ядерным объектам.

ВВС США в ночь на 22 июня ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

