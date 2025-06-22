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08:02, 22 июня 2025Мир

В Хайфе и Тель-Авиве прогремели мощные взрывы после пуска иранских ракет

Shot: В Хайфе и Тель-Авиве прогремели взрывы, Иран запустил около 30 ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Jamal Awad / Globallookpress.com

В Хайфе и Тель-Авиве прогремели мощные взрывы после того, как Иран запустил около 30 ракет по территории Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Предварительно, одна из баллистических ракет Ирана попала рядом с жилыми домами в Хайфе. Виден густой черный дым», — говорится в публикации.

На территории Израиля объявлена ракетная опасность. На данный момент информации и жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске ракет из Ирана на фоне ударов США по его ядерным объектам.

ВВС США в ночь на 22 июня ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

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