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07:44, 22 июня 2025Мир

Израиль сообщил о пуске ракет из Ирана после ударов США по ядерным объектам

ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана после ударов США по ядерным объектам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о пуске ракет из Ирана на фоне ударов США по его ядерным объектам.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Cистемы защиты работают, чтобы перехватить угрозу», — говорится в сообщении.

Там добавили, что покидать места укрытия можно только после получения четкого указания.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. В глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США нарушили устав ООН и международное право, атаковав ядерные объекты страны.

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