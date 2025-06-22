Израиль сообщил о пуске ракет из Ирана после ударов США по ядерным объектам

ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана после ударов США по ядерным объектам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о пуске ракет из Ирана на фоне ударов США по его ядерным объектам.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Cистемы защиты работают, чтобы перехватить угрозу», — говорится в сообщении.

Там добавили, что покидать места укрытия можно только после получения четкого указания.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. В глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США нарушили устав ООН и международное право, атаковав ядерные объекты страны.