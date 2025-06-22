В России заявили о понимании Трампом последствий радикальных решений по Украине

Политолог Дудаков: Трамп понимает последствия радикальных решений по Украине

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru заявил, что президент США Дональд Трамп понимает последствия радиальных решений по конфликту на Украине и не разделяет позицию радикальных ястребов даже среди республиканцев.

«Трамп довольно жестко прошелся по их позиции. Трамп и его команда понимают, что все-таки такой радикальный ястребиный подход — путь в никуда, поэтому заранее стараются от него отстраниться», -— отметил эксперт.

Он добавил, что нынешние проукраинские политики не близки подходам Белого дома и могут завершить политическую карьеру, если продолжат агитировать за «ведение бесконечных войн и с Россией на Украине, и с Ираном на Ближнем Востоке».

Ранее Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине удалось достичь некоторого прогресса. До этого политик говорил, что разочарован и Россией, и Украиной, поскольку договоренностей о мирном урегулировании конфликта пока нет.

