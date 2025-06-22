Вице-президент США выступил против вступления в войну с Ираном

Вице-президент Вэнс не захотел прямого участия США в войне с Ираном

В ходе телефонного разговора между руководством США и Израиля, который состоялся 19 июня, американский вице-президент Джей Ди Вэнс выступил против прямого участия Вашингтона в ирано-израильском конфликте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

В разговоре, по данным агентства, принимали участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац, глава Пентагона Пит Хегсет и Вэнс. Reuters допускает, что могли быть и другие участники.

«Во время разговора вице-президент Джей Ди Вэнс выступил с возражениями, заявив, что США не должны быть напрямую вовлечены [в конфликт с Ираном], и предположив, что израильтяне собираются втянуть страну в войну», — говорится в материале.

В Белом доме не стали комментировать эту информацию.

Ранее Трамп заявил, что в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану. Агентство Reuters сообщало, что Израиль не хочет столько ждать.