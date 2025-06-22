Власти Абхазии объяснили слова о нищих туристах из России

Министр туризма Абхазии Логуа: Слова о нищих туристах из РФ вырваны из контекста

Слова сотрудницы минтуризма Абхазии о том, что стране не нужны бедные туристы из России вырваны из контекста. Об этом заявил министр туризма республики Астамур Логуа в комментарии «Апсныпресс».

Он добавил, что это заявление не отражает позицию всего ведомства. По его словам, в туротрасли страны много проблем, но это не значит, что в ней выбирают туристов, которых хотят. Логуа заключил, что Абхазия рада всем гостям и выразил надежду, что в 2026 году число туристов будет расти каждый день.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что слова начальницы отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Абхазии о нежелании видеть бюджетных путешественников в республике не соответствуют туристическим принципам.

До этого начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма республики Кристина Лакербая заявила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят относительно небольшие суммы. «Они приезжают, покупают "Дошираки", а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», — сказала чиновница.