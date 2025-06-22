Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:52, 22 июня 2025Россия

ВСУ потеряли более 70 военных при ударе «Искандера» по полигону в Херсонской области

МО РФ: ВСУ потеряли более 70 военных при ударе по полигону в Херсонской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссийские войска

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские войска нанесли удар при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Давыдов Броде в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Отмечается, что потери личного состава противника превысили 70 человек.

До этого ВСУ признали потери при ударе России по учебному полигону. В Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ сообщалось, что трое украинских бойцов не выжили в результате удара.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли комбинированный удар по пункту управления радиоэлектронной разведкой и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ в районе Новгорода-Северского в Черниговской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран предупредил США об ответе за удары по ядерным объектам

    В США резко отреагировали на заявление Каллас об Иране

    В США раскрыли последствия ударов по Ирану для Трампа

    Последствия ударов США по ядерному объекту в Иране заметили из космоса

    Грузинский боец UFC оправдался за использование русского языка

    Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву

    В Польше раскрыли ложь Украины о России

    На Украине указали на агонию Зеленского

    ВСУ потеряли более 70 военных при ударе «Искандера» по полигону в Херсонской области

    На Западе раскритиковали слова Вэнса об ответе Ирана на удары США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости