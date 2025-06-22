ВСУ потеряли более 70 военных при ударе «Искандера» по полигону в Херсонской области

МО РФ: ВСУ потеряли более 70 военных при ударе по полигону в Херсонской области

Российские войска нанесли удар при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Давыдов Броде в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Отмечается, что потери личного состава противника превысили 70 человек.

До этого ВСУ признали потери при ударе России по учебному полигону. В Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ сообщалось, что трое украинских бойцов не выжили в результате удара.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли комбинированный удар по пункту управления радиоэлектронной разведкой и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ в районе Новгорода-Северского в Черниговской области.