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10:10, 22 июня 2025Мир

Затонувшую в Италии роскошную суперъяхту подняли со дна почти через год после трагедии

AP: Затонувшую в Италии суперъяхту Bayesian подняли со дна спустя 10 месяцев
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: apnews.com

Пятидесятиметровую яхту Bayesian, которая перевернулась и затонула в течение пары минут у побережья Сицилии десять месяцев назад, подняли со дна. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что операция по подъему судна продолжалась три дня. В воскресенье, 23 июня, яхта будет доставлена в сицилийский порт Термини-Имерезе, где она будет предоставлена следователям для определения причины затопления.

19 августа яхта Bayesian с туристами затонула на юге Италии во время торнадо. Отмечалось, что крушение судна произошло у берегов Палермо, Сицилия, во время шторма. При этом известно, что сначала корабль был пришвартован в местном порту, а затем отплыл в море и встал на якорь. Однако из-за неблагоприятных погодных условий яхта затонула.

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