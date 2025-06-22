Заявление Трампа о принятии решения об ударах по Ирану «в течение двух недель» объяснили

WP: Слова Трампа о решении об ударах по Ирану в течение двух недель были уловкой

Заявление американского президента Дональда Трампа о том, что в течение двух недель он примет решение об ударах по Ирану, было частью спланированной дезинформационной кампании. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что общественность воспринимала слова главы США как паузу для дипломатических усилий, однако на самом деле это был отвлекающий маневр, призванный замаскировать подготовку к удару по иранским ядерным объектам. При этом о работе над операцией знали единицы в Белом доме и Пентагоне. В публикации говорится, что многие высокопоставленные сотрудники оставались в неведении вплоть до официального объявления об ударе.

Помимо этого, отмечается в материале, американский лидер оставлял за собой право отменить операцию до входа самолетов в воздушное пространство Ирана. Окончательное решение было принято буквально за минуты до ударов по ядерным объектам.

Ранее американская газета The New York Times писала, что заявление Трампа о том, что ему потребуется две недели на принятие решения по втягиванию в конфликт с Ираном, могло оказаться «хитрой уловкой», целью которой является усыпление бдительности Тегерана.