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08:25, 22 июня 2025Мир

Зеленский заявил о поставках станков для производства оружия из Германии в Россию

Зеленский заявил о поставках станков для производства оружия из ФРГ в Россию
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Украина передала партнерам информацию об иностранных компаниях, которые поставляют в России станки для производства оружия, заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Что важно, 52 компании из Китая поставляют эти станки. 15 компаний от Тайваня, от Германии 13 компаний, от Чехии восемь компаний, от Южной Кореи шесть компаний, Япония — три компании, Индия — три компании, одна компания совсем немного поставляет компоненты из США», — утверждает политик.

Зеленский предложил им, чтобы избежать санкций, отключить их дистанционно. «И эти станки не будут работать. И это реально замедление процесса», — подчеркнул президент, описав процесс как «разоружение России».

Ранее президент Украины анонсировал проведение новых международных мероприятий, направленных на введение серьезных международных санкций против Москвы. Он пообещал усилить санкционное давление внутри своей страны против лиц, которые сотрудничают с Россией или имеют там бизнес.

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