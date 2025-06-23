Продажи новых автомобилей в России с начала года превысили 500 тысяч

«Автостат»: С начала года в России продано 504,8 тыс. новых легковых автомобилей

С начала года продажи новых легковых автомобилей в России на прошлой неделе превысили 500 тысяч единиц, достигнув 504,8 тысячи. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Отдельно на неделе с 16 по 23 июня проданы 23 585 машин, что на 20,7 процента ниже, чем в 25 неделю 2024 года, но в полтора раза выше, чем на прошлой неделе.

Тем не менее уже понятно, что при самом благоприятном развитии событий продажи не смогут повторить прошлогодний результат в 1,57 миллиона автомобилей. К концу первому полугодия большая часть негативных прогнозов сбывается.

Главной проблемой для продаж остается высокий уровень цен, который связан с резким повышением утилизационного сбора, высокой ключевой ставкой Центробанка, которая делает слишком дорогими автокредиты, а также желание потенциальных покупателей сэкономить на фоне высокой инфляции и возможности класть деньги на депозиты под хорошие проценты.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров признал, что производственный план по выпуску автомобилей Lada в этом году придется урезать из-за падения спроса на машины.

Поддержать российского производителя сможет закон о локализации автомобилей такси, который вступит в силу с марта следующего года. Он фактически обязывает использовать при перевозках пассажиров только автомобили Lada, потому что остальные модели не проходят строгие условия.