Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:50, 23 июня 2025Экономика

Продажи новых автомобилей в России с начала года превысили 500 тысяч

«Автостат»: С начала года в России продано 504,8 тыс. новых легковых автомобилей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

С начала года продажи новых легковых автомобилей в России на прошлой неделе превысили 500 тысяч единиц, достигнув 504,8 тысячи. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Отдельно на неделе с 16 по 23 июня проданы 23 585 машин, что на 20,7 процента ниже, чем в 25 неделю 2024 года, но в полтора раза выше, чем на прошлой неделе.

Тем не менее уже понятно, что при самом благоприятном развитии событий продажи не смогут повторить прошлогодний результат в 1,57 миллиона автомобилей. К концу первому полугодия большая часть негативных прогнозов сбывается.

Главной проблемой для продаж остается высокий уровень цен, который связан с резким повышением утилизационного сбора, высокой ключевой ставкой Центробанка, которая делает слишком дорогими автокредиты, а также желание потенциальных покупателей сэкономить на фоне высокой инфляции и возможности класть деньги на депозиты под хорошие проценты.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров признал, что производственный план по выпуску автомобилей Lada в этом году придется урезать из-за падения спроса на машины.

Поддержать российского производителя сможет закон о локализации автомобилей такси, который вступит в силу с марта следующего года. Он фактически обязывает использовать при перевозках пассажиров только автомобили Lada, потому что остальные модели не проходят строгие условия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могут возникнуть проблемы». Раскрыто реальное число мигрантов в России. Становится ли их больше и в какие города они едут?

    Модный бренд из Узбекистана выпустил медицинские халаты с Лабубу

    Загадка Солнечной системы оказалась почти раскрыта

    Продажи новых автомобилей в России с начала года превысили 500 тысяч

    Подростка обвинили в жестокой расправе над ребенком в российском регионе

    Зеленский встретился в Великобритании с Карлом III

    Стало известно об уничтожении еще одного танка Abrams в Сумской области

    Европейская страна пообещала не пропускать украинскую продукцию

    Россиянин перепутал охотника с кабаном и получил срок

    В известном российском хлебе нашли превышение вызывающего поражение почек и печени токсина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости