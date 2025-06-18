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17:06, 18 июня 2025Экономика

В «АвтоВАЗе» заявили о повышении цен на автомобили Lada

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: Автомобили Lada подорожали меньше чем на 6,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

С ноября 2023 и по июнь 2025 года автомобили Lada выросли в цене меньше чем на 6,5 процента. Об этом заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, одна индексация произошла в январе и составила примерно два процента.

До этого стало известно, что руководство концерна приготовилось к резкому спаду продаж автомобилей Lada в этом году. Есть версия, что суммарные объемы продаж могут обрушиться на 20-25 процентов, если сравнивать с 2024 годом. Как следствие, компания будет вынуждена скорректировать производственный план.

Похожим прогнозом делился первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, в 2025 году реальные объемы выпуска, как и производственный план по выпуску автомобилей Lada, сократятся на фоне общего падения спроса на новые автомобили. Он констатировал, что население переходит к сберегательной модели поведения, а это сказывается на выручке автопроизводителей.

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