Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:13, 18 июня 2025Экономика

Таксисты поставили условия для «АвтоВАЗа»

«Ъ»: Таксисты потребовали принять стандарт для производителей автомобилей в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На фоне принятия законопроекта о локализации автомобилей такси с марта 2026 года участники рынка выставили собственные условия для отечественных производителей, в первую очередь «АвтоВАЗа», которые получат право поставлять машины в таксопарки. Об этом со ссылкой на письмо председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой сообщает «Коммерсантъ».

Документ направлен главе Минпромторга Антону Алиханову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета федерации Валентине Матвиенко.

Среди главных требований — двигатель мощностью 100-150 лошадиных сил, расход топлива не более 5-7 литров на 100 километров, работа без капитального ремонта в при пробеге не менее 300 тысяч километров, автоматическая коробка передач и заводская гарантия в течение трех лет. Все это таксисты хотят получить по стоимости не выше 1,5 миллиона рублей.

В службе заказа такси «Максим» указали, что в нынешних реалиях производители смогут поставлять на рынок то, что им удобно, по сколь угодно высокой цене. Отраслевые стандарты позволили бы имитировать конкуренцию и гарантировать то, что машины будет соответствовать современным требованиям.

Материалы по теме:
Опубликован список автомобилей, которые смогут работать в такси по новому закону. Там только машины «АвтоВАЗа» и китайских брендов
Опубликован список автомобилей, которые смогут работать в такси по новому закону. Там только машины «АвтоВАЗа» и китайских брендов
23 мая 2025
«Вернемся в эпоху бомбил из 90-х». Принят скандальный закон о переводе такси на российские авто. Как это отразится на ценах?
«Вернемся в эпоху бомбил из 90-х». Принят скандальный закон о переводе такси на российские авто. Как это отразится на ценах?
13 мая 2025

Представитель сервиса подчеркнул, что в настоящее время таких предложений на рынке нет, поэтому необходимо решение на уровне правительства. Исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская подчеркнула, что седан в экономклассе должен стоить не дороже миллиона рублей с НДС, чтобы его было экономически целесообразно эксплуатировать.

В «АвтоВАЗе», который станет главным бенефициаром закона о такси, так как только его автомобили попадают в рамки закона, заявили, что находятся в прямом диалоге с представителями отрасли. При этом производитель подчеркнул, что обсуждать следует весь спектр проблем, в том числе повышение прозрачности тарифов на услуги.

Ранее Зарипова рассказала, что в среднесрочной перспективе поездки на такси в России вырастут в цене на 30 процентов из-за закона о локализации автомобилей.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России. Для этого он дождался отъезда президента США

    «Химки» прекратили существование

    Выпускник из Москвы сдал ЕГЭ на 400 баллов

    Лесовоз сорвался с моста в российском регионе

    Выявлена неожиданная польза «Оземпика» для мозга

    Раскрыты подробности задержания известного российского военкора

    Таксисты поставили условия для «АвтоВАЗа»

    Захарову напугали слова Мерца

    Замначальника УФСИН российского региона арестовали по делу о дорогом подарке

    Получивший ранение на СВО боец из Турции рассказал подробности о своей службе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости