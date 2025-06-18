Таксисты поставили условия для «АвтоВАЗа»

«Ъ»: Таксисты потребовали принять стандарт для производителей автомобилей в РФ

На фоне принятия законопроекта о локализации автомобилей такси с марта 2026 года участники рынка выставили собственные условия для отечественных производителей, в первую очередь «АвтоВАЗа», которые получат право поставлять машины в таксопарки. Об этом со ссылкой на письмо председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой сообщает «Коммерсантъ».

Документ направлен главе Минпромторга Антону Алиханову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета федерации Валентине Матвиенко.

Среди главных требований — двигатель мощностью 100-150 лошадиных сил, расход топлива не более 5-7 литров на 100 километров, работа без капитального ремонта в при пробеге не менее 300 тысяч километров, автоматическая коробка передач и заводская гарантия в течение трех лет. Все это таксисты хотят получить по стоимости не выше 1,5 миллиона рублей.

В службе заказа такси «Максим» указали, что в нынешних реалиях производители смогут поставлять на рынок то, что им удобно, по сколь угодно высокой цене. Отраслевые стандарты позволили бы имитировать конкуренцию и гарантировать то, что машины будет соответствовать современным требованиям.

Представитель сервиса подчеркнул, что в настоящее время таких предложений на рынке нет, поэтому необходимо решение на уровне правительства. Исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская подчеркнула, что седан в экономклассе должен стоить не дороже миллиона рублей с НДС, чтобы его было экономически целесообразно эксплуатировать.

В «АвтоВАЗе», который станет главным бенефициаром закона о такси, так как только его автомобили попадают в рамки закона, заявили, что находятся в прямом диалоге с представителями отрасли. При этом производитель подчеркнул, что обсуждать следует весь спектр проблем, в том числе повышение прозрачности тарифов на услуги.

Ранее Зарипова рассказала, что в среднесрочной перспективе поездки на такси в России вырастут в цене на 30 процентов из-за закона о локализации автомобилей.