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10:01, 2 июня 2025Экономика

Россиянам спрогнозировали резкое удорожание поездок на такси

Аналитик Зарипова: Поездки на такси в России могут подорожать на 30 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В среднесрочной перспективе поездки на такси в России могут подорожать примерно на 30 процентов. Такой прогноз дала председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова, ее слова приводит «Автостат».

Подобную оценку аналитик объяснила в том числе эффектом от принятого российскими властями закона о локализации машин в такси. Согласно его основным положениям, доступ к работе в этой сфере откроют только для владельцев авто преимущественно российских производителей или машин, произведенных рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025 года. Этот закон вступит в силу с весны 2026-го.

Зарипова отметила, что замена автопарка с большой долей вероятности обойдется российским таксопаркам в значительную сумму. Далеко не у всех отраслевых организаций есть необходимые для этого ресурсы и возможности. «Все это ляжет на себестоимость бизнеса и будет перекладываться на тарифы», — пояснила эксперт.

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Резкому росту цен на поездки на такси в России также будет способствовать увеличение дополнительных издержек таксопарков. Речь идет, в частности, об ожидаемых затратах на переоснащение станций технического обслуживания (СТО) и обучение персонала. Кроме того, после вступления в силу закона о локализации такси часть водителей и таксопарков неизбежно уйдет с рынка, что в значительной степени повлияет на предложение. «Это, в свою очередь, приведет к увеличению времени ожидания такси и росту цен для пассажиров», — резюмировала Зарипова.

Ранее стал известен предварительный список машин, владельцам которых российские власти разрешат работать в такси. С марта 2026 года доступ на внутренний рынок откроют для восьми моделей. Это Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. В дальнейшем список будет дополняться другими моделями, но их число все равно будет ограниченным, утверждают эксперты. Все эти факторы в итоге скажутся на стоимости услуг такси в России в ближайшие несколько лет.

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