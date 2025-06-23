Алаудинов отреагировал на объявление себя в розыск СБУ

Генерал Алаудинов: Объявление в розыск СБУ — отсутствие инфоповодов в Киеве

Заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов порассуждал о причине объявления себя в розыск со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). По его версии, в Киеве отсутствуют инфоповоды.

Он отметил, что розыск ему ничем не мешает. «Если бы могли что-то сделать, давно бы сделали. Поэтому их розыск — это только очередное доказательство того, что я им очень сильно мешаю, то есть иду правильным путем, значит», — сказал Алаудинов.

До этого генерал рассказал, что может первым найти объявивших его в розыск сотрудников СБУ.

На Украине Алаудинова объявили в розыск 22 июня. Ему инкриминируют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Суд выдал «разрешение на задержание» военачальника.