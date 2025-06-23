Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:32, 23 июня 2025Россия

Алаудинов отреагировал на объявление себя в розыск СБУ

Генерал Алаудинов: Объявление в розыск СБУ — отсутствие инфоповодов в Киеве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов порассуждал о причине объявления себя в розыск со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). По его версии, в Киеве отсутствуют инфоповоды.

Он отметил, что розыск ему ничем не мешает. «Если бы могли что-то сделать, давно бы сделали. Поэтому их розыск — это только очередное доказательство того, что я им очень сильно мешаю, то есть иду правильным путем, значит», — сказал Алаудинов.

До этого генерал рассказал, что может первым найти объявивших его в розыск сотрудников СБУ.

На Украине Алаудинова объявили в розыск 22 июня. Ему инкриминируют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Суд выдал «разрешение на задержание» военачальника.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только у Трампа хватило смелости сделать это». США провернули трюк с бомбардировщиками при атаке на Иран. Детали операции

    В России захотели использовать беспилотники с новой целью

    Опасные существа заполонили отели на Кубе и напугали россиян

    Названа причина роста экспорта российского угля

    Иран успел вывести уран с завода в Фордо до ударов США

    В США предупредили об угрозе терроризма после ударов по Ирану

    Врач объяснила быстрое опьянение на жаре

    Алаудинов отреагировал на объявление себя в розыск СБУ

    80-летнего Юрия Антонова госпитализировали

    Раскрыты подробности судьбы запасов урана Ирана после ударов США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости