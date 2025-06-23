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19:52, 23 июня 2025Мир

Американцев в Катаре призвали укрыться в убежищах

Посольство США в Катаре рекомендовало американцам укрыться в убежищах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Посольство Соединенных Штатов в Катаре рекомендовало находящимся в стране американцам укрыться в убежищах на случай ударов Ирана по военным объектам США. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте дипмиссии.

«В качестве меры предосторожности мы рекомендуем гражданам США укрыться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Ранее власти Катара решили временно закрыть воздушное пространство для обеспечения безопасности граждан, резидентов и гостей страны. Подобные меры предосторожности были приняты в связи с развитием событий на Ближнем Востоке.

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил Трамп.

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