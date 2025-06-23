Reuters: Конфликт с Ираном раздует угли инфляции в самих США

Американские бомбардировки иранских объектов сделали еще более неопределенными прогнозы по поводу инфляции и экономической активности в самих США. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оно напомнило, что результатом этих атак может стать не только скачок цен на энергоносители. Может вырасти нерешительность американских домохозяйств и предприятий, которые предпочтут ограничить расходы. Таким образом, экономика США, которой и так предстоит замедлиться из-за высоких импортных пошлин Белого дома, забуксует еще сильнее.

«Резкий рост цен на энергоносители может еще больше разжечь угли инфляции», — предупредили авторы публикации.

Они полагают, что вскоре будут опубликованы данные, которые покажут самый слабый рост потребительских расходов в США с января.

Ранее руководитель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил о неизбежном росте инфляции в Соединенных Штатах в ближайшие месяцы. Виновником этого он назвал пошлины президента страны Дональда Трампа.

Некоторые эксперты полагают, что тарифная политика Белого дома окажется благотворной для России, так как экономическим союзникам США придется искать новые перспективные рынки сбыта, одним из которых может стать Россия.