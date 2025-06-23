В России заявили о невозможности выплачивать ипотеку

Риелтор Дольная: Россияне не могут выплачивать ипотеку при нынешних ставках

Россияне не могут потянуть ипотеку при нынешних процентных ставках. Такое мнение в эфире «Радиоточки НСН» выразила риелтор Юлия Дольная.

По мнению эксперта, текущая ипотечная ставка в размере 21-29 процентов является неподъемной для значительной части населения. «Грубо говоря, каждому второму человеку отказывают сейчас, потому что никто не может физически по 300-400 тысяч платить в месяц», — отмечает Дольная. На фоне этого к маю 2025 года выдачи ипотеки, по ее наблюдениям, упали вдвое.

Если же кредит все-таки оказался заемщикам по плечам, то по прошествии лет переплата за него достигнет заоблачных значений, предупреждает гостья эфира. «У нас очень многие люди не умеют считать ипотеку», — высказалась она. Так, к примеру, при покупке квартиры суммой 40 миллионов рублей в ипотеку под 29 процентов сроком на 30 лет переплата составит 210 миллионов рублей.

Ранее в «Дом.РФ» допустили приостановку ипотеки без компенсаций по льготным кредитам для банков. Без права на возмещение финорганизации, как ожидают в аналитическом центре, начнут воспринимать жилищное кредитование убыточным.