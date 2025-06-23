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17:27, 23 июня 2025Забота о себе

Кардиолог назвала способ уберечься от синдрома внезапной сердечной смерти

Кардиолог Богаевская призвала регулярно делать ЭКГ и УЗИ сердца
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: César Badilla Miranda / Unsplash

Синдром внезапной сердечной смерти (СВС) грозит даже молодым людям, включая спортсменов, рассказала врач-кардиолог Евгения Богаевская. Способ уберечь себя от этого синдрома она назвала в беседе с «Известиями».

Богаевская рассказала, что особая опасность синдрома в том, что он непредсказуем и бессимптомен. По словам врача, у молодых людей он может развиваться из-за нарушений сердечного ритма, миокардита или употребления алкоголя и наркотиков. В то же время у пожилых людей основными причинами СВС становятся ишемическая болезнь сердца и возрастные изменения.

Тревожными сигналами, по которым можно заподозрить этот синдром, доктор назвала обмороки, одышку, учащенное сердцебиение, боли в груди и слабость. Однако даже если этих симптомов нет, она призвала регулярно проходить обследования, в том числе ЭКГ и УЗИ сердца.

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Чтобы снизить риск развития СВС, Богаевская посоветовала ходить не менее 30 минут в день и ограничивать количество насыщенных жиров и пустых углеводов в рационе. «Дополнительно для профилактики можно применить процедуру усиленной наружной контрпульсации. Это метод синхронизированного лечебного воздействия на ткани нижних конечностей и малого таза пациента манжетами со сжатым воздухом», — также порекомендовала доктор.

Ранее кардиолог Александра Лузина рассказала, почему среди молодежи участились заболевания сердца. По ее словам, причиной является современный образ жизни.

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