Китайцу проломило череп на заводе в Петербурге

На заводе в Санкт-Петербурге крюк от крана проломил череп гражданину Китая

На Ижорском заводе в Колпинском районе Санкт-Петербурга проломило череп гражданину Китая. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, днем 22 июня на голову 43-летнего мужчины рухнул крюк от крана. В результате его доставили в городскую больницу № 33, где врачи диагностировали у пациента переломы шейного отдела позвоночника, челюсти и костей черепа. Сейчас пострадавший китаец находится в состоянии комы, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вес упавшей на голову мужчины части крана не уточняется. Как пишет автор материала, в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Ранее в Канавинском районе Нижнего Новгорода рабочего затянуло под пресс на картонном заводе. Как стало известно, россиянин занимался заправкой полоски картона, когда его рука и туловище оказались между валиком и прессовым сукном. Спасти мужчину не удалось. Правоохранители опубликовали видео с места происшествия.