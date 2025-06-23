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14:58, 23 июня 2025Россия

Китайцу проломило череп на заводе в Петербурге

На заводе в Санкт-Петербурге крюк от крана проломил череп гражданину Китая
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На Ижорском заводе в Колпинском районе Санкт-Петербурга проломило череп гражданину Китая. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, днем 22 июня на голову 43-летнего мужчины рухнул крюк от крана. В результате его доставили в городскую больницу № 33, где врачи диагностировали у пациента переломы шейного отдела позвоночника, челюсти и костей черепа. Сейчас пострадавший китаец находится в состоянии комы, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вес упавшей на голову мужчины части крана не уточняется. Как пишет автор материала, в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Ранее в Канавинском районе Нижнего Новгорода рабочего затянуло под пресс на картонном заводе. Как стало известно, россиянин занимался заправкой полоски картона, когда его рука и туловище оказались между валиком и прессовым сукном. Спасти мужчину не удалось. Правоохранители опубликовали видео с места происшествия.

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