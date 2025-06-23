Кортни Кардашьян в прозрачном платье показала обнаженные ягодицы на камеру

Американская телезвезда Кортни Кардашьян показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя сестра основательницы Skims Ким Кардашьян предстала в черном платье длины мини, которое было оформлено прозрачными вставками и кружевами. При этом она повернулась к камере спиной и продемонстрировала обнаженные ягодицы. На размещенных кадрах видно, что внешний вид знаменитости также дополнили очки с коричневыми линзами, небольшая сумка и макияж, выполненный в нюдовых тонах.

Фото: @kourtneykardash

Поклонники, в свою очередь, оценили образ Кардашьян в комментариях под публикацией. «Ты выглядишь моложе своих сестер», «Идеальная женщина», «Потрясающе», «Горяча», «Шикарная», — высказывались они.

В мае Кортни Кардашьян похвасталась фигурой в бикини.