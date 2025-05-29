46-летняя Кортни Кардашьян похвасталась фигурой в бикини

46-летняя телезвезда Кортни Кардашьян похвасталась фигурой в белом бикини

Американская телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя бизнесвумен поделилась снимком, на котором продемонстрировала тело в бикини белого цвета, состоявшем из оголяющего грудь бюстгальтера и крошечных плавок. Кроме того, она позировала перед камерой в солнцезащитных очках и с распущенными волосами.

«Если я вам когда-нибудь понадоблюсь, то я на расстоянии трех пропущенных звонков и четырех непрочитанных сообщений», — подписала предпринимательница публикацию.

Ранее сообщалось, что пользователи сети вспомнили о шокирующем инциденте с Кортни Кардашьян на одной из вечеринок рэпера P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), которого обвиняют в сексуальных преступлениях и торговле людьми.