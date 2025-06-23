Медведев ответил на критику Трампа по поводу своих слов об Иране

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на критику его слов об Иране со стороны президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул в посте в соцсети Х, что осуждает удар Соединенных Штатов по Ирану.
«Что касается опасений президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану — он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану», — написал зампред Совбеза, пояснив, что, в отличие от Израиля, РФ является участником Договора о нераспространении ядерного оружия.