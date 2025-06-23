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21:45, 23 июня 2025Россия

Медведев ответил на критику Трампа по поводу своих слов об Иране

Медведев: Я осуждаю удар США по Ирану, но РФ не поставит Тегерану ядерное оружие
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на критику его слов об Иране со стороны президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул в посте в соцсети Х, что осуждает удар Соединенных Штатов по Ирану.

«Что касается опасений президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану — он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану», — написал зампред Совбеза, пояснив, что, в отличие от Израиля, РФ является участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

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