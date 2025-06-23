МИД Ирана назвал условие возвращения к переговорам с США

Аракчи: США должны прекратить атаки для возвращения к переговорам

Если США хотят вернуться к переговорам, они должны прекратить атаки иранской территории. Такое условие назвал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с агентством IRNA.

«США были вынуждены прийти на помощь сионистскому режиму, что показывает, насколько они (Израиль) оказались в затруднительном положении. Если же хотят возвращения к дипломатии, сначала должны прекратиться атаки», — заявил Аракчи.

Ранее Пентагон подтвердил, что Иран атаковал авиабазу США Аль-Удейд в Катаре ракетами малой и средней дальности.

До этого стало известно, что Тегеран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в рамках операции «Благословение победы». Удар стал ответом на атаку Штатов на ядерную инфраструктуру Исламской Республики.

