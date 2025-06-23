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11:24, 23 июня 2025Экономика

Площади посевов яровой пшеницы упадут до минимума

«Ъ»: Площадь посевов яровой пшеницы в России снизится до минимума за 10 лет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Посевные площади яровой пшеницы в России в текущем году могут сократиться на 4,1 процента, до 11,8 миллиона гектаров, что станет минимумом за десять лет. Об этом со ссылкой на оценку аналитического центра «Совэкон» пишет «Коммерсантъ».

По данным на 11 июня, яровой пшеницей засеяно 11,1 миллиона гектаров, что на 10,5 процента меньше, чем годом ранее. Однако из-за дождей на востоке страны посевная несколько затянулась, поэтому цифры, скорее всего, будут скорректированы.

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько ожидает более низких результатов — 11,6 миллиона гектаров. Самое значительное снижение посевов отмечается в Сибири (минус 700 тысяч гектаров) и на Урале (минус 300 тысяч гектаров).

Площади посевов озимой пшеницы, подсчитали в «Совэконе», снизились на 6,8 процента, до 15,1 миллиона гектаров. Общие площади под пшеницей упадут до 27-28,5 миллиона гектаров против 28,5 миллиона годом ранее.

Впрочем, у аналитиков по-прежнему оптимистичные ожидания относительно урожая этого года из-за предполагаемого роста урожайности. Собеседник издания на аграрном рынке подтвердил, что отрасль надеется на результат лучше, чем в прошлом году.

Ранее проект «Контур.Фокус» подсчитал, что из-за резкого падения рентабельности сельского хозяйства в России в этом году сокращается число юридических лиц, связанных с аграрным рынком. Кроме того, проблемы испытывают производители сельскохозяйственной техники, которые столкнулись с обвальным падением спроса на свою продукцию из-за отсутствия у покупателей средств.

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