На Украине под удар дронов попало стратегическое предприятие

После налета дронов загорелся Белоцерковский механический завод под Киевом

На Украине в результате налета дронов загорелся Белоцерковский механический завод. Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне»

Уточняется, что расположенное в Киевской области стратегическое предприятие полностью охвачено огнем. Этот завод занимается обработкой металлов.

Ранее сообщалось, что Киев подвергся мощному налету ударных дронов-камикадзе «Герань-2». В украинской столице после ударов начались пожары. По утверждению военкоров, после беспилотников по целям ударили ракеты.

17 июня целями ночного удара российских войск по Киеву стали заводы, склады и аэропорт Жуляны. В частности, были поражены Киевский бронетанковый завод, 482-й конструкторско-технологический центр Минобороны Украины, 1899-я центральная база ремонта и хранения средств связи и 195-я центральная база железнодорожной техники. Также были атакованы складские помещения юго-восточнее завода «Антонов», в которых могли храниться беспилотники.