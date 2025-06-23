Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:56, 23 июня 2025Бывший СССР

На Украине под удар дронов попало стратегическое предприятие

После налета дронов загорелся Белоцерковский механический завод под Киевом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине в результате налета дронов загорелся Белоцерковский механический завод. Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне»

Уточняется, что расположенное в Киевской области стратегическое предприятие полностью охвачено огнем. Этот завод занимается обработкой металлов.

Ранее сообщалось, что Киев подвергся мощному налету ударных дронов-камикадзе «Герань-2». В украинской столице после ударов начались пожары. По утверждению военкоров, после беспилотников по целям ударили ракеты.

17 июня целями ночного удара российских войск по Киеву стали заводы, склады и аэропорт Жуляны. В частности, были поражены Киевский бронетанковый завод, 482-й конструкторско-технологический центр Минобороны Украины, 1899-я центральная база ремонта и хранения средств связи и 195-я центральная база железнодорожной техники. Также были атакованы складские помещения юго-восточнее завода «Антонов», в которых могли храниться беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предсказали последствия остановки помощи Украине

    В МИД России назвали условия возобновления диалога с Западом

    Разработан эффективный метод лечения слепоты

    Госдеп на фоне ударов по Ирану посоветовал американцам быть осторожными за рубежом

    Военкоры раскрыли подробности ночных ударов по Киеву

    Очевидица рассказала о состоянии директора «Тайгана» после нападения львов

    В Киеве раздались новые взрывы

    Кортни Кардашьян в прозрачном платье показала обнаженные ягодицы на камеру

    Американец в пьяном угаре попытался удивить девушку неожиданным способом

    Нефть подорожала после атаки США на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости