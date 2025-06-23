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05:00, 23 июня 2025Забота о себе

Названа основная причина появления проблем в сексе у женщин старше 50

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Daria Tkachenko / Unsplash

Психотерапевт, сексолог Лоррейн Гровер назвала основную причину появления интимных проблем после 50 лет у женщин. Ее мнение приводит Daily Mail.

Гровер рассказала о результатах недавнего исследования, согласно которому 69 процентов зрелых женщин недовольны своей интимной жизнью, а каждая двадцатая готова платить за близость. «Эти результаты показывают, как в долгосрочных отношениях может исчезать близость по мере взросления пар», — отметила сексолог.

По ее словам, одной из главных причин такого положения дел — это эректильная дисфункция, которая нередко развивается у мужчин после 40-50 лет. Однако сексолог убеждена, что главная проблема — это не само заболевание, а отношение к нему мужчин. «Многие до сих пор считают эректильную дисфункцию личной неудачей», — заявила эксперт.

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Чтобы исправить ситуацию, сексолог призвала мужчин не стесняться рассказывать врачу о проблемах с потенцией и обсуждать эту тему с партнершей. По ее мнению, откровенный разговор может стать первым шагом к улучшению интимной жизни.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу, 73 процента одиноких людей старше 50 лет более активны и общительны, чем когда-либо прежде. А 54 процента опрошенных признались, что им по-прежнему нравятся вечеринки и приложения для знакомств.

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