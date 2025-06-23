Объявленного в международный розыск бизнесмена из России нашли в другой стране и задержали

Главу томской фирмы задержали за границей за обман клиентов на 130 млн рублей

Объявленного в международный розыск главу томской строительной фирмы задержали за границей за обман 47 клиентов более чем на 130 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину уже доставили в Томск и заключили под стражу. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, злоумышленник разработал схему хищения под предлогом строительства жилья. Таким образом ему удалось обмануть 47 человек. После этого бизнесмен скрылся в другой стране.

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