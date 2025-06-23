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08:08, 23 июня 2025Силовые структуры

Объявленного в международный розыск бизнесмена из России нашли в другой стране и задержали

Главу томской фирмы задержали за границей за обман клиентов на 130 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

Объявленного в международный розыск главу томской строительной фирмы задержали за границей за обман 47 клиентов более чем на 130 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину уже доставили в Томск и заключили под стражу. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, злоумышленник разработал схему хищения под предлогом строительства жилья. Таким образом ему удалось обмануть 47 человек. После этого бизнесмен скрылся в другой стране.

Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал первого заместителя главы Кемеровского муниципального округа за махинации с квартирами детей-сирот.

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