Тела брошенных в Курской области бойцов ВСУ сняли на фото

Тела брошенных в Курской области бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на фото. Кадры опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На снимках видно частично разложившиеся и сгнившие останки. Об их принадлежности к ВСУ можно судить по униформе.

Теперь установить личности украинских бойцов можно только с помощью ДНК-экспертизы, утверждает канал. «Мы хотим, чтобы эти фотографии увидели как можно жителей Украины, чтобы они осознали, во что превращаются "Тарасы и Мыколы", которые продолжают выполнять преступные приказы», — говорится в посте.

Ранее гниющие под открытым небом тела солдат ВСУ в Курской области показало Минобороны России. Опубликованное министерством видео было снято в Суджанском районе, который с лета 2024 по весну 2025 года частично находился под оккупацией ВСУ.