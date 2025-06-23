Пилот ВСУ снял на видео безуспешную попытку сбить «Герань-2»

Вертолет ВСУ безуспешно попытался сбить беспилотник «Герань-2»

Пилот Вооруженных сил Украины (ВСУ) снял на видео безуспешную попытку сбить беспилотник «Герань-2». Запись появилась в Telegram-канале «МИГ России».

«Вертолет ВСУ (заметим — советского производства) безуспешно пытается сбить наш "шахед" в небе над Украиной», — сказано в публикации.

Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Киеву. Целями стали цеха по производству дронов.

Ранее в Telegram-канале «Военный обозреватель» появилась информация о подготовке крупномасштабной атаки на военные объекты Украины. Отмечалось, что по целям на территории республики будет запущено до 250 дронов-камикадзе «Герань-2».