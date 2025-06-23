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07:35, 23 июня 2025Россия

Появились кадры из атакованной ВСУ Ростовской области

В сети появились кадры взрывов в атакованной ВСУ Ростовской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Ростовской области, которая в ночь на понедельник, 23 июня, попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах слышны мощные взрывы, которые раздаются в регионе. Грохот не сопровождается какими-либо световыми вспышками.

В ночь на 23 июня в Ростовской области, как сообщал губернатор Юрий Слюсарь, произошел пожар на территории промышленного предприятия в Каменском районе. Никто не пострадал. Дроны, помимо этого, сбили в Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах региона.

По данным Минобороны, всего за ночь над Россией сбили 23 летательных аппарата. Под удар, помимо Ростовской области, где перехватили 13 дронов, попала Волгоградская и Астраханская области.

ЖЗЛ
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