В российском регионе после атаки дронов загорелось предприятие

Слюсарь: В Ростовской области после атаки БПЛА произошел пожар на предприятии

На севере Ростовской области продолжают отражать воздушную атаку. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате удара произошел пожар на территории промышленного предприятия в Каменском районе. По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия выдвинулись подразделения МЧС.

Кроме того, беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах, добавил губернатор.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате семи украинских дронов над тремя южными регионами России. По данным ведомства, четыре беспилотника сбили над территорией Волгоградской области, два — над Астраханской областью и еще один — над Ростовской.