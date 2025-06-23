Минобороны раскрыло данные о ночных попытках атак ВСУ на юг России

МО: сбиты 23 дрона ВСУ над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 23 июля, выпустили по южным регионам России свыше двух десятков беспилотников. Подробности об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 23 летательных аппарата над тремя регионами, которые находятся на юге России.

Больше всего летательных аппаратов — 13 — перехватили над Ростовской областью. Еще 5 сбили над Волгоградской областью, 4 — над Астраханской. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 23 июня в Ростовской области, как сообщал губернатор Юрий Слюсарь, произошел пожар на территории промышленного предприятия в Каменском районе. Никто не пострадал.