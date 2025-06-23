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19:22, 23 июня 2025Россия

Появились кадры разрушений в курском приграничье после удара ВСУ

Врио губернатора Курской области Хинштейн выложил фото последствий удара ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выложил фото последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье. Снимки разрушений появились в Telegram-канале чиновника.

На выложенных кадрах видны обломки дрона, поврежденная сельскохозяйственная техника, следы пожара и дыры в крыше складского помещения.

«Повреждены шесть единиц техники, кровля и стены двух зерноскладов. Сотрудники предприятия самостоятельно потушили возникший пожар. К счастью, обошлось без пострадавших!» — написал чиновник.

Ранее сообщалось, что вступившая в отряд самообороны россиянка получила ранение при обстреле ВСУ.

Вот это да!
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