Появилось видео взрыва на свадьбе под Москвой

Shot показал видео взрыва пиротехники, обжегшего гостей свадьбы в Долгопрудном

В сети появилось видео взрыва пиротехники на свадьбе под Москвой, нанесшего ожоги молодоженам. Ролик показал Shot в Telegram.

Кадры сняты на берегу водоема в подмосковном Долгопрудном, оформленном для проведения церемонии. На них видно, как рядом с женихом и невестой происходит огненная вспышка, а в гостей летят искры. «Целуемся!» — кричит в этот момент ведущая.

Как пишет канал, при помощи пиротехники планировалось устроить фейерверк в небе, однако залпы салюта полетели в присутствующих на церемонии гостей и самих молодоженов. В результате почти все гости получили ожоги, царапины и синяки. Кроме того, у невесты подпалились волосы и платье.

Молодожены считают, что в инциденте виноват специалист, ответственный за пиротехнику. По их словам, в день свадьбы мужчина долго не брал трубку, а за 20 минут до церемонии сообщил, что опаздывает на полтора часа. Как утверждают жених и невеста, все оборудование устанавливалось им в спешке.

Ранее в Карачаево-Черкесской Республике гости местной свадьбы устроили массовое ДТП из-за попытки занять почетное первое место в кортеже. На кадрах с моментом происшествия видно, как водители не пропускают друг друга и таранят ближайший транспорт. Кроме того, из окна одного из транспортных средств появляется рука с пистолетом, после чего слышатся выстрелы.