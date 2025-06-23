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10:59, 23 июня 2025Силовые структуры

Появилось видео задержания похищавшей сырье компании «АЛРОСА» банды

ФСБ показала видео задержания похитителей сырья компании «АЛРОСА»
Варвара Митина (редактор)

Задержание обвиняемых в похищении сырья добывающей компании «АЛРОСА» попало на видео. Кадрами с РИА Новости поделились в ФСБ России.

На кадрах видно, как женщина в пуховике выходит из офиса. После этого ее окружают трое мужчин, которые сразу же уводят ее в комнату около входа. Там сотрудница компании демонстрирует сырье, которое спрятано в ее вещах. Еще двоих мужчин задержали на улице. Дома у одного из них также нашли алмазы. К четвертому фигуранту правоохранители пришли домой, когда он спал.

Ранее сообщалось, что сотрудница «АЛРОСы» Валентина Матющенкова, ее сын Алексей Матющенков, Армен Петросян и Арман Саакян систематически похищали высококачественное алмазное сырье, чтобы отправлять его контрабандой в Армению. Их деятельность пресекла ФСБ.

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